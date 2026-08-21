Les Indes galantes – De la voix des âmes, Concorde espace culture, Vernier

Informations pratiques

Les Indes galantes – De la voix des âmes 10 et 11 octobre Concorde espace culture

Plein tarif CHF 35.- | Tarif réduit de CHF 15.- à 25.- (AVS, AI, chômage, PMR, jeunes – 26 ans, habitant·es de Vernier, 20ans20francs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T19:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

Leonardo García-Alarcón | Bintou Dembélé | Cappella Mediterranea | Chœur de Chambre de Namur

Pour cette production, Leonardo García-Alarcón et Bintou Dembélé font dialoguer la richesse de la musique de Rameau avec une écriture chorégraphique virtuose, nourrie des cultures urbaines. À la tête de Cappella Mediterranea, le chef argentin révèle toute la force d’une partition foisonnante, tandis que la chorégraphe déploie un univers scénique d’une intensité remarquable, traversé par les questions d’identité, de représentation et d’héritage.

Cette rencontre crée un dialogue fécond entre patrimoine baroque et création contemporaine. Une façon de redécouvrir Les Indes galantes dans toute leur complexité, sans rien perdre de leur éclat ni de leur pouvoir de questionnement.

Salle : Grande Salle

Concorde espace culture Avenue de l’Ain 60 Vernier 1219 Châtelaine Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.concorde.ch/fr/programmation/saison-2026-2027/les-indes-galantes-de-la-voix-des-ames »}]

Chef-d’œuvre visionnaire de Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes continue d’interroger notre rapport à l’altérité et aux récits que les sociétés construisent autour de l’ailleurs.

Richard Hubert Smith