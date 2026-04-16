La porte Maillot et le Luna-Park Hôtel de Ville Paris

La porte Maillot est un accès important de la capitale situé sur l’Axe majeur. Si elle a souffert des combats de la Commune ou vu passer le fameux défilé de la Victoire de 1919, cette entrée au bois de Boulogne fut avant tout le lieu de multiples divertissements pour les Parisiens comme l’aérodrome et son ballon captif, le théâtre géant « Columbia » et ses 6 000 places ; et naturellement le célèbre « Luna-Park » qui enchanta les Parisiens pendant près de 40 ans.

Cette conférence sera donnée par Patrick Rollot, président d’Histoire et patrimoine de Paris 17e Léopold Thievend, normalien et co-auteur de La Porte Maillot au fil du temps.

Découvrez l’histoire de la porte Maillot, accès essentiel de la capitale situé sur l’Axe majeur, et celle du célèbre Luna-Park qui divertit les Parisiens pendant près de 40 ans.

Le mardi 12 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscriptions à partir du 21 avril

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-12T18:30:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris



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