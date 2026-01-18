La poubelle au roi dormant Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 15:00 – 15:45

Gratuit : non Tarif pour le spectacle : 9€ Tarif pour le spectacle : 9€Réservation par téléphone au 02.51.86.45.07 ou sur notre site internet En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 15

Un thriller burlesque, moyenâgeux et anti-gaspi !Le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et potagers sont pillés.La nuit, les cuisines semblent habitées. Au château, la Reine est dépassée. Entourée de personnages passablement incompétents, elle mène l’enquête.

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

