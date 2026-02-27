Rosnay

La prairie aux mille Sérapias langue

Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Balade sur le site des communaux de Rosnay qui abrite 300 espèces végétales et de nombreux insectes.

Cette balade sera l’occasion de s’immerger dans la nature extraordinaire des Communaux de Rosnay, connus depuis plusieurs années pour accueillir l’une des plus belles populations de Sérapias langue, petite orchidée emblématique de Brenne. ce site abrite également près de 300 espèces végétales dont 7 espèces d’orchidées ainsi que de nombreux insectes, dont le Damier de la Succise, papillon protégé au niveau européen. 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Discover the emblematic orchid of Brenne and the green tree frog in the middle of a protected site with different types of landscapes.

L’événement La prairie aux mille Sérapias langue Rosnay a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne