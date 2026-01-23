La Preuve Par 9 Architectures et Mesures au Moyen-Âge Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

La Preuve Par 9 Architectures et Mesures au Moyen-Âge

Rue des Lycéens Martyrs La Griffe Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Venez explorer les techniques médiévales de construction et de mesure grâce à des stands d’expériences et de démonstrations, révélant comment les bâtisseurs du Moyen-Âge s’appuyaient sur les proportions et la géométrie pour concevoir leurs édifices. .

Rue des Lycéens Martyrs La Griffe Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 54 82 45 88

