La Preuve Par 9 Balade de Pi à Vélo Rue Elsa Triolet Saint-Brieuc

La Preuve Par 9 Balade de Pi à Vélo

Rue Elsa Triolet Place du Savonnier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:14:00

fin : 2026-03-14 16:15:00

Date(s) :

2026-03-14

Samedi 3.14, célébrons le jour de Pi ! Participez en famille ou entre amis à cette balade à vélo conviviale, qui invite à découvrirla ville en suivant un chemin guidé par les décimales de Pi.

Venir avec son vélo. .

Rue Elsa Triolet Place du Savonnier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Preuve Par 9 Balade de Pi à Vélo Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-23 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme