La Preuve Par 9 Balade de Pi à Vélo Rue Elsa Triolet Saint-Brieuc samedi 14 mars 2026.
Rue Elsa Triolet Place du Savonnier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-14 15:14:00
fin : 2026-03-14 16:15:00
2026-03-14
Samedi 3.14, célébrons le jour de Pi ! Participez en famille ou entre amis à cette balade à vélo conviviale, qui invite à découvrirla ville en suivant un chemin guidé par les décimales de Pi.
Venir avec son vélo. .
