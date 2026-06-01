La Pride des Banlieues 2026, c’est le 6 juin au RER B La Courneuve-Aubervilliers ! Rendez-vous à la Gare de la Courneuve-Aubervilliers La Courneuve

À 16h30, place au village asso pour les prises de parole de nos partenaires et l’expression de nos revendications de l’année !

Dès 19h, c’est l’After Party de la Pride des Banlieues qui commence au Dock B à Pantin suivi de l’After d’After au même endroit, jusqu’à 6h du matin.

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME

NOTRE REVENDICATION :

Un logement digne pour tous.tes. Maintenant.

La crise du logement est une crise politique.

Elle est le reflet d’un pouvoir qui gouverne contre les classes populaires. Tant que les politiques macronistes domineront, les quartiers populaires continueront de payer le prix fort.

Garantir un toit à tou·te·s, c’est refuser la logique coloniale de relégation, c’est rompre avec l’austérité, c’est affirmer que certaines vies ne valent pas moins que d’autres.

Sans logement, il n’y a pas de dignité.

Sans rupture avec le macronisme, il n’y aura pas de justice sociale.

QUI SOMMES-NOUS ?

La Pride des Banlieues est une organisation de lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+ des quartiers populaires.

Nous oeuvrons au quotidien pour faire entendre l’urgence de nos revendications.

Rendez-vous à 13H boulevard Pasteur pour le début de la marche !

Le samedi 06 juin 2026

de 13h00 à 06h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T06:00:00+02:00

Rendez-vous à la Gare de la Courneuve-Aubervilliers Avenue Victor Hugo 93120 La Courneuve



Afficher la carte du lieu Rendez-vous à la Gare de la Courneuve-Aubervilliers et trouvez le meilleur itinéraire

