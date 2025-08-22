La promesse de Charlie 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

La promesse de Charlie

Mercredi 4 novembre 2026 à partir de 14h30.

Samedi 7 novembre 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 14:30:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04 2026-11-07

A l’aube de son trente-cinquième anniversaire, le Badaboum théâtre est heureux de proposer encore et encore des spectacles pour tous les âges, dès le plus jeune.Enfants

C’est l’histoire d’une petite fille, Charlie, qui, pour retrouver sa voix et ses mots perdus, oubliés, mélangés, décide de se fabriquer un théâtre… en papier, afin de se raconter et de nous partager ce que la vie lui a appris, et qu’elle aurait aimé qu’on lui explique en même temps qu’on lui apprenait à parler.







Pensée comme une œuvre artistique et un outil de prévention des violences sexuelles faites aux enfants, la création aborde avec délicatesse des questions essentielles — les émotions, la connaissance du corps, la notion de consentement — et cette question simple mais fondamentale quand un jeu n’est-il plus un jeu ?







En partenariat avec l’association agir avec les bonnes mères dans le cadre de l’inceste, on en parle, on agit ! .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it approaches its 35th anniversary, the Badaboum Theater is delighted to continue presenting shows for all ages, starting with the youngest audience members.

L’événement La promesse de Charlie Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille