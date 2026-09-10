La prophétie des grenouilles, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

La prophétie des grenouilles 17 octobre – 1 novembre Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

5€/3€, billetterie à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T14:30:00+01:00 – 2026-11-01T16:00:00+01:00

Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure rocambolesque… La Prophétie des grenouilles est une fable écologique troublante qui revisite celle de l’Arche de Noé.

Dates et horaire :

Séances à 14h30

samedi 17 octobre

dimanche 18 octobre

vendredi 23 octobre

samedi 24 octobre

dimanche 25 octobre

vendredi 30 octobre

dimanche 1er novembre (gratuit sur réservation)

durée : 90 min

+ d’infos :

tout public, dès 7 ans

payant sur inscription (gratuit sur réservation le 1er novembre)

tarif : 5€/3€, billetterie à venir

Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :

programmation à venir

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Projection du film d’animation « La prophétie des grenouilles » dès 7 ans, à l’agora du Quai des Savoirs. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.

Crédit : Folimage