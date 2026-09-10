La prophétie des grenouilles, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
samedi 17 octobre 2026 · Quai des Savoirs - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
La prophétie des grenouilles 17 octobre – 1 novembre Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne
5€/3€, billetterie à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-11-01T14:30:00+01:00 – 2026-11-01T16:00:00+01:00
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure rocambolesque… La Prophétie des grenouilles est une fable écologique troublante qui revisite celle de l’Arche de Noé.
Dates et horaire :
Séances à 14h30
- samedi 17 octobre
- dimanche 18 octobre
- vendredi 23 octobre
- samedi 24 octobre
- dimanche 25 octobre
- vendredi 30 octobre
- dimanche 1er novembre (gratuit sur réservation)
durée : 90 min
+ d’infos :
- tout public, dès 7 ans
- payant sur inscription (gratuit sur réservation le 1er novembre)
- tarif : 5€/3€, billetterie à venir
Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :
- programmation à venir
Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Projection du film d’animation « La prophétie des grenouilles » dès 7 ans, à l’agora du Quai des Savoirs. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.
Crédit : Folimage
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