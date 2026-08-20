La P’tite scène : Ciné-concert Terriblement mignons Auditorium des Champs Libres Rennes
mercredi 21 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
La P’tite scène : Ciné-concert Terriblement mignons Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 21 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Ce ciné-concert, à la fois drôle et poétique, mêle cinq courts métrages et une bande-son variée, jouée et bruitée en direct sur scène.
Les musiciens Éric Philippon et Frédéric Hamon réinventent leur univers : bruitages, doublages espiègles et palette sonore enrichie, mêlant ukulélé, synthé et guitare électrique. Un voyage musical tendre, entre folk et rock.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-21T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-21T15:40:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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