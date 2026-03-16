La Pyrénéenne 2026 Mairie du 20e arrondissement PARIS
La Pyrénéenne 2026 Mairie du 20e arrondissement PARIS dimanche 24 mai 2026.
C’est une course unique au cœur du 20e, avec une vue imprenable sur Paris, plus de 118 mètres de dénivelés et une ambiance festive. Événement sportif et convivial, la course s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes, avec cette année un programme renforcé pour les enfants et adolescents.
La Pyrénéenne 2026 : inscriptions ouvertes
La Pyrénéenne 2026, ce sont au total 1 650 dossards à prendre pour l’ensemble des épreuves : un 10km adulte et 4 courses enfants, incluant désormais les 14–15 ans.Toutes les courses enfants se dérouleront avec dossard officiel, puce de chronométrage et médaille finisher.Un tee-shirt souvenir est proposé en option pour toutes les courses, adultes et enfants dont une partie du prix est reversé à l’hôpital Tenon.
La Course adulte
Distance : 10 km
La Course des Piou-Piou
Distance : 950 m
8–9 ans : nés en 2017–2018
40 places ouvertes
La Course des Poussins
Distance : 1,6 km
10–11 ans : nés en 2015–2016
40 places ouvertes
La Course des Benjamins
Distance : 2,9 km
12–13 ans : nés en 2013–2014
40 places ouvertes
La Course des Minimes
Distance : 3,54 km
14–15 ans : nés en 2011–2012
40 places ouvertes
La Pyrénéenne 2026 revient dimanche 24 mai dans le 20e arrondissement de Paris pour sa 11e édition !
Le dimanche 24 mai 2026
de 09h15 à 14h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T12:15:00+02:00
fin : 2026-05-24T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T09:15:00+02:00_2026-05-24T14:00:00+02:00
Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS
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