La Pyrénéenne 2026 Mairie du 20e arrondissement PARIS

C’est une course unique au cœur du 20e, avec une vue imprenable sur Paris, plus de 118 mètres de dénivelés et une ambiance festive. Événement sportif et convivial, la course s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes, avec cette année un programme renforcé pour les enfants et adolescents.

La Pyrénéenne 2026 : inscriptions ouvertes

La Pyrénéenne 2026, ce sont au total 1 650 dossards à prendre pour l’ensemble des épreuves : un 10km adulte et 4 courses enfants, incluant désormais les 14–15 ans.Toutes les courses enfants se dérouleront avec dossard officiel, puce de chronométrage et médaille finisher.Un tee-shirt souvenir est proposé en option pour toutes les courses, adultes et enfants dont une partie du prix est reversé à l’hôpital Tenon.

La Course adulte

Distance : 10 km

La Course des Piou-Piou

Distance : 950 m

8–9 ans : nés en 2017–2018

40 places ouvertes

La Course des Poussins

Distance : 1,6 km

10–11 ans : nés en 2015–2016

40 places ouvertes

La Course des Benjamins

Distance : 2,9 km

12–13 ans : nés en 2013–2014

40 places ouvertes

La Course des Minimes

Distance : 3,54 km

14–15 ans : nés en 2011–2012

40 places ouvertes

En savoir plus

La Pyrénéenne 2026 revient dimanche 24 mai dans le 20e arrondissement de Paris pour sa 11e édition !

Le dimanche 24 mai 2026

de 09h15 à 14h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T12:15:00+02:00

fin : 2026-05-24T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T09:15:00+02:00_2026-05-24T14:00:00+02:00

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS



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