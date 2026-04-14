NUIT DES MUSEES 2026 – LA CLASSE L’OEUVRE. BALZAC ET LA SCIENCE OU L’ART DE LA SCIENCE ET LA SCIENCE DE L’ART, Maison de Balzac, Paris

NUIT DES MUSEES 2026 – LA CLASSE L’OEUVRE. BALZAC ET LA SCIENCE OU L’ART DE LA SCIENCE ET LA SCIENCE DE L’ART Samedi 23 mai, 17h00 Maison de Balzac Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Effacer les frontières entre le littéraire et le scientifique: grâce aux interventions conjointes d’un chercheur et d’une écrivaine, sans oublier la rencontre avec l’univers de Balzac. Construire une réflexion sur la science et notammeent l’image du savant aujourd’hui. Le projet vise à élaborer des débats théâtralisés, que nous avons intitulés « ping-pong de la vocation », avec pour fil conducteur, le parfum.

Depuis, le mois d’octobre, une classe de seconde du Lycée Rabelais de Meudon, travaille avec leurs professeurs de lettres et de physique-chimie sur ce projet. Ils auront lu le roman de Balzac, « Honorine » où le parfum tient une place de choix. Ils auront été reçus par Olivier David, professeur de chimie à l’Institut Lavoisier de Versailles. Sous sa direction et dans son laboratoire, ils auront fait des expériences, d’extraction d’odeurs.

Enfin, ils auront été préparés pour le grand jour, la Nuit des Musées, par l’écrivaine Julie Abécassis.

Venez assister à ces joutes oratoires!

Maison de Balzac 47 Rue Raynouard, 75016 Paris, France Paris 75016 Paris Île-de-France 0155744180 https://www.maisondebalzac.paris.fr L’étage habité par le romancier est consacré au musée permanent : portraits, caricatures, documentation iconographique évoquant l’écrivain, sa vie, son œuvre et son époque. Outre le cabinet de travail de Balzac, le musée présente des objets personnels de l’écrivain, comme la cafetière ou la canne aux turquoises, ses portraits par Dantan, David d’Angers ou Rodin, ainsi que des tableaux, gravures et documents relatifs à ses proches et ses contemporains. Manuscrits, éditions originales et illustrations.

Une salle-dossier consacrée à « La Cousine Bette » présente un ensemble d’illustrations de Pierre de Belay.

La classe, l’œuvre !

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