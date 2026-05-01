1 Kilomètre de Danse 2026 Canal Barboteur Pantin

Le Samedi 23 mai

14:00 > minuit

Canal de l’Ourcq,

⤿ du CN D à la place de la Pointe

14:00 > 17 :30

performances + échauffements collectifs + initiations

18:30

Battle de danse + performances

20:00

DJ set

En savoir +

1 km de danse, c’est une journée festive qui rassemble les habitantes et habitants autour de la danse. Amateurs et professionnels s’emparent de l’espace public pour exprimer leur identité par la danse et permettre la rencontre des cultures et traditions de Pantin et de la Seine-Saint-Denis. Cette cinquième édition se déroule toujours le long du canal de l’Ourcq, avec au programme : des présentations de danses, des initiations, un battle de danses et une soirée avec DJ set en clôture.

Se laisser surprendre par des événements dansés ou esquisser son premier pas de danse : tout est possible le temps de cette journée.

En cas de pluie, consulter cnd.fr pour connaître le lieu de repli.

1 km de danse à Pantin est organisé avec le soutien de la ville de Pantin, de la Fondation BNP Paribas et de la maison Hermès.

1 km de danse 2026 à Pantin est produit en collaboration avec la péniche le Barboteur et les Magasins Généraux.

En 2026, avec le soutien du ministère de la Culture et l’appui du CN D, 1 km de danse sera déployé dans 7 autres villes.

1 km de danse à Pantin. Une fête de la danse à Pantin : une journée événement pour mettre la danse au cœur de la ville

Le samedi 23 mai 2026

de 14h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T00:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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