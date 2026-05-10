La Quinzaine de Krapo Roy Théâtre Krapo Roy Nantes
La Quinzaine de Krapo Roy Théâtre Krapo Roy Nantes mercredi 3 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 19:00 –
Gratuit : non 5 € / 10 € – 25 € pass 3 spectacles 10 € place unique5 € tarif enfants sur spectacle enfants5 € chorale25 € pass 3 spectaclesRéservation Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Venez assister au sacre des amateurs et amatrices de Krapo Roy ! Après 1 an de préparation, les voilà fin prêts à monter sur scène.Au programme, 10 spectacles pour porter haut la couronne du théâtre !Du 1er au 14 juin 2026, 36 représentations à découvrir.???? Détail des spectacles sur https://www.kraporoy.fr/evenement/???? Réservation
Théâtre Krapo Roy Centre-ville Nantes 44000
http://www.kraporoy.fr https://cie-krapo-roy-640b10ec42314.assoconnect.com/collect/description/700751-u-
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