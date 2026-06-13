La Quinzaine d’Eté 2026 : renforcement technique en danse classique Centre de la Sourdière Paris mardi 7 juillet 2026.

Elle est composée de

sept cours de deux heures sur une période de deux semaines, avec focus sur l’apprentissage ou la

révision de la technique de la danse classique, de la décomposition, entrainements,

enchaînements jusqu’à la maîtrise dans des exercices chorégraphiques.

Conduite par Rémi-Hugo

Buyens, la Quinzaine est particulièrement dédiée au public qui souhaite

parfaire la technique.

Diplômé du Conservatoire

national supérieur de musique et de danse de Paris, Rémi-Hugo Buyens débute sa

carrière au Théâtre national de Belgrade avant de danser au sein de l’Opéra

national de Paris et de l’Opéra national de Bordeaux.

Titulaire du Diplôme d’État et certifié

du programme Progressing Ballet Technique, il enseigne la danse classique au

Conservatoire de la ville de Paris, tout en poursuivant son parcours de danseur

professionnel.

L’association Panoplis organise la Quinzaine d’Été pour renforcement technique en danse classique !

Le samedi 18 juillet 2026

de 11h30 à 13h30

Le vendredi 17 juillet 2026

de 11h30 à 13h30

Le mercredi 15 juillet 2026

de 11h30 à 13h30

Le lundi 13 juillet 2026

de 11h30 à 13h30

Le samedi 11 juillet 2026

de 11h30 à 13h30

Le jeudi 09 juillet 2026

de 11h30 à 13h30

Le mardi 07 juillet 2026

de 11h30 à 13h30

payant

Niveau moyen et intermédiaire.

20 euros la séance.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T14:30:00+02:00

fin : 2026-07-18T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T11:30:00+02:00_2026-07-07T13:30:00+02:00;2026-07-09T11:30:00+02:00_2026-07-09T13:30:00+02:00;2026-07-11T11:30:00+02:00_2026-07-11T13:30:00+02:00;2026-07-13T11:30:00+02:00_2026-07-13T13:30:00+02:00;2026-07-15T11:30:00+02:00_2026-07-15T13:30:00+02:00;2026-07-17T11:30:00+02:00_2026-07-17T13:30:00+02:00;2026-07-18T11:30:00+02:00_2026-07-18T13:30:00+02:00

Centre de la Sourdière 23, rue de la Sourdière 75001 Paris

https://www.helloasso.com/associations/panoplis/evenements/stage-de-danse-classique-niveau-moyen-et-intermediaire-juillet-2026 contact@panoplis.com



Afficher la carte du lieu Centre de la Sourdière et trouvez le meilleur itinéraire

