La Quinzaine d’Eté 2026 : renforcement technique en danse classique Centre de la Sourdière Paris
La Quinzaine d’Eté 2026 : renforcement technique en danse classique Centre de la Sourdière Paris mardi 7 juillet 2026.
Elle est composée de
sept cours de deux heures sur une période de deux semaines, avec focus sur l’apprentissage ou la
révision de la technique de la danse classique, de la décomposition, entrainements,
enchaînements jusqu’à la maîtrise dans des exercices chorégraphiques.
Conduite par Rémi-Hugo
Buyens, la Quinzaine est particulièrement dédiée au public qui souhaite
parfaire la technique.
Diplômé du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris, Rémi-Hugo Buyens débute sa
carrière au Théâtre national de Belgrade avant de danser au sein de l’Opéra
national de Paris et de l’Opéra national de Bordeaux.
Titulaire du Diplôme d’État et certifié
du programme Progressing Ballet Technique, il enseigne la danse classique au
Conservatoire de la ville de Paris, tout en poursuivant son parcours de danseur
professionnel.
L’association Panoplis organise la Quinzaine d’Été pour renforcement technique en danse classique !
Le samedi 18 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
Le vendredi 17 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
Le mercredi 15 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
Le lundi 13 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
Le samedi 11 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
Le jeudi 09 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
Le mardi 07 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
payant
Niveau moyen et intermédiaire.
20 euros la séance.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T14:30:00+02:00
fin : 2026-07-18T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T11:30:00+02:00_2026-07-07T13:30:00+02:00;2026-07-09T11:30:00+02:00_2026-07-09T13:30:00+02:00;2026-07-11T11:30:00+02:00_2026-07-11T13:30:00+02:00;2026-07-13T11:30:00+02:00_2026-07-13T13:30:00+02:00;2026-07-15T11:30:00+02:00_2026-07-15T13:30:00+02:00;2026-07-17T11:30:00+02:00_2026-07-17T13:30:00+02:00;2026-07-18T11:30:00+02:00_2026-07-18T13:30:00+02:00
Centre de la Sourdière 23, rue de la Sourdière 75001 Paris
https://www.helloasso.com/associations/panoplis/evenements/stage-de-danse-classique-niveau-moyen-et-intermediaire-juillet-2026 contact@panoplis.com
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