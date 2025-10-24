La raison du plus fou Rousseau VS Diderot Gare du Midi Biarritz

La raison du plus fou Rousseau VS Diderot

Jean-Jacques Rousseau vient de finir le livre de sa vie Les Confessions . La première autobiographie jamais écrite. Un ouvrage où il règle ses comptes avec son ami de vingt ans, Denis Diderot. Il vient en faire des lectures publiques à Paris. Le pouvoir religieux est satisfait car il va de nouveau inciter le roi à emprisonner Diderot et interdire son œuvre L’Encyclopédie . Livre impie, pour l’Eglise, puisque Dieu n’est plus mis au centre de la création.

Un soir, Diderot vient voir Rousseau pour qu’il cesse ses critiques, mais Rousseau refuse car selon lui, la sincérité n’a pas de prix. Diderot propose alors de le défier aux échecs. Le gagnant décidera du sort de l’autre. Une partie insensée s’engage, où tous les coups seront permis pour déstabiliser l’adversaire.

De Franck MERCADAL

Avec Franck Mercadal et Grégori Baquet

Scénographie Mise en scène G. Baquet

Durée 1h15 .

