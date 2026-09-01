Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

LA RAMADE

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Une course familiale vous attend, sans pression et surtout… sans chronomètre !

Venez participer à votre rythme, en famille, et profitez d’un moment convivial sur les traces des grands sportifs. Et pour ceux qui préfèrent encourager, venez soutenir les coureurs et partager l’ambiance de la compétition !

Inscriptions https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qhEEwCcPuj8aXfZFgkqSW-la-ramade-vtt

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

A family-friendly race awaits you—no pressure and, best of all, no stopwatch!

Come run at your own pace with your family and enjoy a fun time following in the footsteps of great athletes. And for those who’d rather cheer on the runners, come support them and soak up the competitive atmosphere!

Registration: https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qhEEwCcPuj8aXfZFgkqSW-la-ramade-vtt

L’événement LA RAMADE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE FONT ROMEU