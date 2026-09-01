LA RAMADE Font-Romeu-Odeillo-Via
dimanche 27 septembre 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
LA RAMADE
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Une course familiale vous attend, sans pression et surtout… sans chronomètre !
Venez participer à votre rythme, en famille, et profitez d’un moment convivial sur les traces des grands sportifs. Et pour ceux qui préfèrent encourager, venez soutenir les coureurs et partager l’ambiance de la compétition !
Inscriptions https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qhEEwCcPuj8aXfZFgkqSW-la-ramade-vtt
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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
A family-friendly race awaits you—no pressure and, best of all, no stopwatch!
Come run at your own pace with your family and enjoy a fun time following in the footsteps of great athletes. And for those who’d rather cheer on the runners, come support them and soak up the competitive atmosphere!
Registration: https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qhEEwCcPuj8aXfZFgkqSW-la-ramade-vtt
L’événement LA RAMADE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE FONT ROMEU
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