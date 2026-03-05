La Rando Bretagne 2026 Saint Antoine Rostrenen
Saint Antoine Parking Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-13
2026-04-13
La Rando Bretagne® est de retour dans le 22 ! Les comités FFRandonnée 22 et Bretagne proposent une découverte de l’ouest costarmoricain via 9 boucles dont une au départ de Saint Antoine, le lundi 13 avril. Loin des sentiers côtiers du GR® 34, c’est une immersion au cœur de la Bretagne intérieure .
Saint Antoine Parking Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 76 25 25
