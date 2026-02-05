La rando des bois – Sur les traces de Saint-Ronan site de Saint-Ronan PLOZEVET
La rando des bois – Sur les traces de Saint-Ronan site de Saint-Ronan PLOZEVET dimanche 21 juin 2026.
Un évènement mêlant randonnée nature, découverte du patrimoine et action caritative.
La 11ème édition de la Rando des bois, organisée par le comité de sauvegarde de Saint-Ronan, permet de découvrir des parcours exceptionnellement ouverts pour l’occasion, ainsi que le site historique de la chapelle St-Ronan, avec sa fontaine et son sarcophage dans une ambiance conviviale.
Les fonds récoltés lors de la journée sont intégralement reversés au service pédiatrie de l’hôpital de Quimper afin d’améliorer les conditions d’accueil et de confort des jeunes patients.
Randonnée pédestre
🟢 Parcours de 5, 9 ou 14 kms
🕙 Départ libre de 8h30 à 16h
🟢 Rando chantée de 4kms animée par Dastum Bro Gerne (breton et français)
🕤 Départ à 14h30
Tarif 5€ – gratuit pour les enfants
🎁 Une boisson est offerte à chaque participant à l’arrivée (bar de la Rando des bois)
Bar et restauration sur place
Repas champêtre servi à table à partir de 12h (Apéritif, paëlla, dessert, café)
Tarif : 15 € (8 € pour les -12 ans) – réservation conseillée sur notre site internet
Crêperie Ti-Ronan : galettes, crêpes, salades
Animations gratuites :
Fabrication et vente de pain et riz au lait sur place
Exposition de véhicules anciens
Animations musicales
Espace enfants (jeux, pêche à la ligne, etc.)
17h30 : concert dans la chapelle – Dastum Bro Gerne
📍 Infos pratiques
📅 Dimanche 21 juin 2026
📌 Départ et arrivée sur le site de la chapelle St-Ronan à Plozévet.
🚗 Stationnement gratuit le long des routes à proximité du site
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