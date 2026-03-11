La rando du dragon Saint-Georges
La rando du dragon Saint-Georges samedi 25 avril 2026.
La rando du dragon
Salle des fêtes Saint-Georges Lot-et-Garonne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Parcours VTT 20 40 60 Km
Parcours Marche 7,5 11 Km
Trail Loisir 19 Km (départ à 9h)
Port du casque obligatoire.
Repas sur réservation le midi.
Salle des fêtes Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 16 87 18
English : La rando du dragon
Mountain bike routes: 20 40 60 Km
Walking trails: 7.5 11 Km
Trail Loisir: 19 Km (start at 9am)
Helmets compulsory.
Lunch on reservation.
