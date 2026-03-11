La rando du dragon

Salle des fêtes Saint-Georges Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Parcours VTT 20 40 60 Km

Parcours Marche 7,5 11 Km

Trail Loisir 19 Km (départ à 9h)

Port du casque obligatoire.

Repas sur réservation le midi.

Salle des fêtes Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 16 87 18

English : La rando du dragon

Mountain bike routes: 20 40 60 Km

Walking trails: 7.5 11 Km

Trail Loisir: 19 Km (start at 9am)

Helmets compulsory.

Lunch on reservation.

L’événement La rando du dragon Saint-Georges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot