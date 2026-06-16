La Rando Gourmande Des Moissons Saint-Michel-en-l’Herm
La Rando Gourmande Des Moissons Saint-Michel-en-l’Herm jeudi 6 août 2026.
Saint-Michel-en-l’Herm
La Rando Gourmande Des Moissons
L’Antoinette Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Rando Gourmande des Moissons
Randonnée gourmande le JEUDI 6 AOUT 2026
Rando Gourmande des Moissons
Nos circuits vous feront découvrir les Glaireaux Salés à St Michel en l’Herm.
– Une animation vous sera proposée à l’arrivée.
Christophe animation et La Banda Ven’D Sud
Vous pouvez bien sûr venir déguisé(s) sur le thème des Moissons… nous comptons sur vous pour votre originalité.
Rdv à l’Antoinette, hangar de Xavier Ricard. Départ de 17h30 à 19h30 2 circuits 8 et 12kms, 4 étapes repas réparties sur le parcours.
UNIQUEMENT sur réservation avec paiement .
L’Antoinette Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 97 12 39 lavadrouillemichelaise@hotmail.fr
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English :
The Moissons Gourmet Hike
L’événement La Rando Gourmande Des Moissons Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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