Saint-Michel-en-l’Herm

La Rando Gourmande Des Moissons

L’Antoinette Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:30:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Rando Gourmande des Moissons

Randonnée gourmande le JEUDI 6 AOUT 2026

Rando Gourmande des Moissons

Nos circuits vous feront découvrir les Glaireaux Salés à St Michel en l’Herm.

– Une animation vous sera proposée à l’arrivée.

Christophe animation et La Banda Ven’D Sud

Vous pouvez bien sûr venir déguisé(s) sur le thème des Moissons… nous comptons sur vous pour votre originalité.

Rdv à l’Antoinette, hangar de Xavier Ricard. Départ de 17h30 à 19h30 2 circuits 8 et 12kms, 4 étapes repas réparties sur le parcours.

UNIQUEMENT sur réservation avec paiement .

L’Antoinette Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 97 12 39 lavadrouillemichelaise@hotmail.fr

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English :

The Moissons Gourmet Hike

L’événement La Rando Gourmande Des Moissons Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud