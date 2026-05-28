La Recette Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

La Recette

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 à partir de 19h.

Le 6 juin à 19h

Le 7 juin à 17h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Une savoureuse pièce de Jean-Michel Ribes au théâtre l’Art Dû La Recette

Voilà la meilleure recette de Rib(e)s jamais réalisée !



Alors venez vous régaler avec le plat du jour d’hier concocté par ceux sur qui on peut compter et qui parlent assez bien.



Spectacle absurdement délicieux !



Auteur Jean Michel Ribes

Mise en scène Hélène Costaglioli

Cuisinée par Anna, Audrey, Aurélie, Baptiste, Dan, Fred, Laura Louis, Ninon, Sabrina, Tiphaine, Vincent .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A delicious play by Jean-Michel Ribes at the Théâtre l’Art Dû La Recette

L’événement La Recette Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille