La reconquista, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

La reconquista Dimanche 4 octobre, 14h15 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:15:00+02:00 – 2026-10-04T16:03:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:15:00+02:00 – 2026-10-04T16:03:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=1ARAF »}]

Rencontre – Manuela et Olmo se retrouvent comme ils s’étaient promis quinze ans plus tôt à l’adolescence, lorsqu’ils ont vécu leur premier amour. Le Cratère La reconquista