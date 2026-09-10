La reconquista / Rencontre avec Jonas Trueba, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

La reconquista / Rencontre avec Jonas Trueba Dimanche 4 octobre, 14h15 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:15:00+02:00 – 2026-10-04T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:15:00+02:00 – 2026-10-04T16:15:00+02:00

La reconquista / de Jonás Trueba / 1h48 / Espagne / Avec Francesco Carril, Itsaso Arana, Aura Garrido, Candela Recio, Pablo Hoyos

Rencontre avec Jonas Trueba

Dimanche 4 octobre, 14h15 au Cratère

Synopsis : Manuela et Olmo se retrouvent comme ils s’étaient promis quinze ans plus tôt à l’adolescence, lorsqu’ils ont vécu leur premier amour.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/la-reconquista »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR1ARAF#showsession?id=emsx001100018935&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

La reconquista — Dimanche 4 octobre, 14h15 au Cratère Cinema Toulouse