La Récré des Pitchoun SARRANCOLIN Sarrancolin
mardi 18 août 2026 · SARRANCOLIN · Sarrancolin
Informations pratiques
Sarrancolin
La Récré des Pitchoun
SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Animations gratuites
Jeux en bois géants, ateliers bougies, spectacles et/ou fabrication de marionnettes
.
SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 77 30
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English :
Free Activities
Giant wooden games, candle-making workshops, shows, and/or puppet-making
L’événement La Récré des Pitchoun Sarrancolin a été mis à jour le 2026-07-23 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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