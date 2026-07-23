La Récré des Pitchoun SARRANCOLIN Sarrancolin

Informations pratiques

Sarrancolin

La Récré des Pitchoun

SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Animations gratuites

Jeux en bois géants, ateliers bougies, spectacles et/ou fabrication de marionnettes

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SARRANCOLIN Place du vivier Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 77 30

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English :

Free Activities

Giant wooden games, candle-making workshops, shows, and/or puppet-making

L’événement La Récré des Pitchoun Sarrancolin a été mis à jour le 2026-07-23 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65