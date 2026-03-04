La Religieuse, Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort

La Religieuse 10 et 11 mars Théâtre de la Coupe d’Or Charente-Maritime

La Religieuse ou l’histoire de Suzanne Simonin, bâtarde, envoyée au couvent pour expier le péché de sa mère.

Punie d’un état dont elle n’est pas responsable, Suzanne est non seulement enfermée dans un couvent, mais surtout dans une identité et son destin inexorable. C’est peut-être le pire, être enfermée à l’intérieur d’un autre soi-même…

L’histoire de cet enfermement se passe à la fin du 18e siècle, au cœur de l’institution religieuse. Elle résonne pourtant encore fortement aujourd’hui.

Notre époque a développé ses propres modalités pour circonscrire ses indésirables mais le désespoir de ceux qui essaient de s’évader exprime la même violence que celui du combat de Suzanne Simonin, deux siècles auparavant.

Une cellule restera toujours une cellule, quel que soit le système qui l’a générée.

Théâtre de la Coupe d'Or, Rochefort. Exemple de théâtre de disposition classique, en trois parties : foyer et péristyle, salle et scène. Il est réalisé par le peintre-architecte de Milan, Berinzago, de 1766 à 1767. La façade est plaquée de pilastres cannelés engagés et surmontés de chapiteaux ioniques. Une balustrade dissimule la toiture.

