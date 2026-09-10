LA RENTRÉE FLAMENCA Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

LA RENTRÉE FLAMENCA

3 Rue d’Oran Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-14 2026-09-26

Stage de rentrée Flamenca à Montpellier

Contenus différents à chaque stage, pas de continuité requise

Nous sommes ravis d’accueillir le public montpelliérain (adolescents, adultes et seniors) dans nos ateliers hebdomadaires à l’année à partir de la semaine du 15 septembre

Flamenco Puro, association basée depuis 20 ans à Montpellier et à Sète, propose pour cette rentrée des ateliers pour s’initier, approfondir ses connaissances et pratiquer l’art flamenco. Les cours hebdomadaires de danse Flamenco traditionnel, danse Flamindi (flamenco pieds nus fusion danses gitanes d’Inde) , techniques et expression corporelle

Flamenco, sevillanas flamencas, sont proposés aux quartiers Beaux arts et Millénaire, ainsi qu’ à Saint Jean de Védas.

Un programme varié pour tous les niveaux

Que vous soyez débutant·e ou confirmé·e, les ateliers s’adressent à tous les publics (à partir de 12 ans et sans limite d’âge).

Pour avoir les informations détaillées sur nos cours et stages, rdv sur le site web de la Cie Miracielo

A ne pas manquer notamment

Stage de rentrée Flamenca à Montpellier

Contenus différents à chaque stage, pas de continuité requise

►10h15 à 11h45 INITIATION à la DANSE FLAMENCO

Un atelier pour découvrir les notions de base qui composent la danse flamenco et

te préparer pour intégrer des cours hebdomadaires ou des stages réguliers. Ouvert à tout public, sans pré-requis en danse.

►12h-13h30 Danse FLAMINDI (flamenco pieds nus fusion danses gitanes d’Inde) Découverte et Initiation

> Atelier mensuel à Montpellier.

Pas de continuité requise pour participer.

Inspiré par les racines partagées du flamenco, des danses du Rajasthan et du bassin méditerranéen, le Flamindi est une méthode créée par Tatiana Ganoza. Une invitation à explorer l’essence chamanique du flamenco à travers une approche sensible et habitée. Pour cette séance, merci de vous munir d’un châle, d’un paréo ou d’un long foulard. Ouvert à tout public, sans pré-requis en danse.

►14h-15h30 FLAMENCO Technique et Expression Corporelle (niveau pratiquant -intermédiaire)

> Atelier mensuel .

Pas de continuité requise pour participer

Contenus Placement du corps. Poids, direction et équilibre. Technique de braceo (port des bras) et de zapateado (pieds). Coordination. Expression corporelle et gestuelle. Les codes de communication dans le flamenco. Ressources pour l’improvisation. Pratique de la technique corporelle et technique de pieds Proprioception, gestion de l’espace, musicalité du geste, nuances et gestion de la précision. Mise en pratique sur des séquences chorégraphiées.

Tarif réduit pour les élèves réguliers à l’année de Flamenco Puro et pour les participant.e.s assidu.e.s inscrit.e.s en début d’année .

Sur réservation .

3 Rue d’Oran Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35 asso.flamenco.puro@gmail.com

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English :

Back-to-School Flamenco Workshop in Montpellier

Different content for each workshop; no prior experience required

L’événement LA RENTRÉE FLAMENCA Montpellier a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER