La reprise des Mercredis du C2 C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

La reprise des Mercredis du C2

Mercredi 16 septembre 2026 de 20h à 23h.

Tous les mercredis. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:00:00

fin : 2026-09-16 23:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Les Mercredis du C2 font leur grand retour !

Pour inaugurer cette nouvelle saison des Mercredis du C2, nous avons le plaisir d’accueillir Michel Marre & Friends pour une soirée placée sous le signe du jazz, de la complicité musicale et des retrouvailles.





Quarante-cinq ans après leurs premières aventures musicales au sein de la Fanfare Bolchevique et du Moulin de Prades-le-Lez, Michel Marre et Jean-François Bonnel se retrouvent sur scène pour explorer les multiples facettes du jazz. Accompagnés de musiciens d’exception, ils proposent un voyage musical original et inspiré, alternant deux formations rythmiques distinctes, entre tuba & banjo et contrebasse & guitare, avec toute la liberté et la créativité propres à cette musique vivante.







Les artistes

Michel Marre trompette

Jean-François Bonnel saxophone, clarinette

Félix Hunot guitare, banjo

Olivier Lalauze contrebasse

Élise Sut tuba







Informations pratiques

Places assises limitées, exclusivement sur réservation et soumises à une consommation de restauration.



Entrée libre pour les places debout, dans la limite des places disponibles.



Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette première soirée musicale de la saison dans le cadre intimiste et chaleureux du C2. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 05 13 13 contact@c2-hotel.com

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English :

C2 Wednesdays are back!

L’événement La reprise des Mercredis du C2 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille