Les Nocturiales du C2 X Les Folies Mondaines C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Les Nocturiales du C2 X Les Folies Mondaines

Jeudi 10 septembre 2026 de 18h30 à 23h30. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10 23:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Le temps d’une soirée exceptionnelle, l’hôtel C2 ouvre ses portes aux Folies Mondaines pour une édition exclusive des Nocturiales.

Dans l’écrin unique de cette adresse emblématique du cœur de Marseille, laissez-vous porter par une atmosphère raffinée où se mêlent musique, rencontres et plaisirs gourmands.





Au programme une sélection musicale soigneusement élaborée, une carte de boissons et de snacking inspirée, le tout dans un cadre aussi confidentiel qu’élégant.





Rendez-vous le jeudi 10 septembre à partir de 18h30.



La soirée se prolongera jusqu’à 23h30 pour profiter pleinement de ce moment hors du temps.

Parce que l’exclusivité fait partie de l’expérience, la capacité est limitée à 100 personnes seulement. Cent privilégiés auront l’opportunité de partager cette parenthèse unique dans l’un des lieux les plus remarquables de Marseille.





Réservation obligatoire, par téléphone en précisant les Folies Mondaines de Madame.





Les Nocturiales du C2 x Les Folies Mondaines une soirée exclusive dans un lieu d’exception ! .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 30 46 41

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English :

For one exceptional evening, the C2 Hotel opens its doors to Les Folies Mondaines for an exclusive edition of Les Nocturiales.

L’événement Les Nocturiales du C2 X Les Folies Mondaines Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille