La Réserve au crépuscule Doville lundi 20 juillet 2026.

Doville

La Réserve au crépuscule

Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Accompagnés de l’animateur de la Réserve naturelle, profitez de l’ambiance du soleil couchant sur les marais de la Sangsurière et de l’Adriennerie. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire. .

Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : La Réserve au crépuscule

L’événement La Réserve au crépuscule Doville a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin