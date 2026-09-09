Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

La Révélation à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Antoine et Matthieu, deux colocataires au bord de la catastrophe,

doivent absolument trouver une troisième colocataire sous peine de perdre

leur appartement.

L’arrivée d’une mystérieuse jeune femme à la chevelure blonde va tout bouleverser… .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : La Révélation à L’improviste

L’événement La Révélation à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme