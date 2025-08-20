La Rhapsodie du Schproum Troyes

Tarif : 18 – 18 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Chaque jour, à 11h45 tapantes, un homme solitaire prend place au café éphémère L’IMPROBABLE. Toujours le même rituel, toujours la même table. Mais bientôt, le décor s’anime face à lui, le serveur devient partenaire de jeu. Une singulière complicité s’installe, presque malgré eux. Et voilà que leurs histoires personnelles, entre réalité et fiction, se parent de fragments volés — saillies d’humoristes, aphorismes, refrains de chansons, dialogues de cinéma… Tout se mêle, tout se joue. La réalité vacille, la Rhapsodie du Schproum est en marche ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

