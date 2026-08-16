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La rivière des sons La Fabric Orvault

mardi 3 novembre 2026 · La Fabric · Orvault

La rivière des sons La Fabric Orvault

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
La Fabric
Adresse
29 Ter, rue robert le ricolais 44700 Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif libre Inscritption via hello asso : https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/la-riviere-des-sons-03-11-2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-03 15:30 – 16:30
Gratuit : non Tarif libre Inscritption via hello asso : https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/la-riviere-des-sons-03-11-2026 Adulte, Jeune Public, En famille – Age maximum : 1 

Pendant une petite heure, venez à la rencontre de votre enfant par le chant et le balancement. Séance réservée aux futurs parents, aux parents et leurs enfants (naissance à 6 mois)Parce que la voix fait lien entre l’avant et après la naissance, cet atelier s’adresse aux futur.e.s et tout jeunes parents accompagnés de leur nourrisson (naissance à 6 mois),C’est un temps doux pour chanter, murmurer, se balancer et vocaliser avec son bébé.Nous prendrons le temps de nous rencontrer, de nous écouter et de faire vibrer nos voix pour mieux accueillir les vibrations liés à la naissance de ce tout-petit.Tarif libreInscription via Hello Asso

La Fabric Orvault 44700
0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/la-riviere-des-sons-03-11-2026


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