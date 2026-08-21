La robotique : tout un programme !, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

La robotique : tout un programme ! Samedi 10 octobre, 15h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

En partenariat avec le Club d’Informatique et de Robotique Nantes-Erdre

Après une initiation au codage, apprenez à programmer à l’aide d’un kit Lego robotisé.

De 8 à 11 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec le Club d’Informatique et de Robotique Nantes-Erdre Après une initiation au codage, apprenez à programmer à l’aide d’un kit Lego robotisé. De 8 à 11 ans