La Roche en Terres Atelier poterie La Roche-l’Abeille
mercredi 15 juillet 2026 · Atelier poterie · La Roche-l'Abeille
Informations pratiques
La Roche-l’Abeille
La Roche en Terres
Atelier poterie 2 Route de Pierre Levee La Roche-l’Abeille Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Découverte de l’atelier de la céramiste-potière Claudine Massy-Mériot. Elle crée des pièces uniques en grès qui sont émaillées et cuites à haute température. Son univers s’enrichit des cuissons Raku pour donner vie à des maisons singulières et des totems. .
Atelier poterie 2 Route de Pierre Levee La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
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English : La Roche en Terres
L’événement La Roche en Terres La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pays de Saint-Yrieix
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