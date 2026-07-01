La Roche en Terres Atelier poterie La Roche-l’Abeille

Informations pratiques

La Roche-l’Abeille

La Roche en Terres

Atelier poterie 2 Route de Pierre Levee La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Découverte de l’atelier de la céramiste-potière Claudine Massy-Mériot. Elle crée des pièces uniques en grès qui sont émaillées et cuites à haute température. Son univers s’enrichit des cuissons Raku pour donner vie à des maisons singulières et des totems. .

Atelier poterie 2 Route de Pierre Levee La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

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English : La Roche en Terres

L’événement La Roche en Terres La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pays de Saint-Yrieix