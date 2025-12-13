La Ronde des Histoires Matisse ou la danse du lion La bouquinerie Bibliothèque municipale de Puyravault Puyravault jeudi 17 septembre 2026.

Puyravault

La Ronde des Histoires Matisse ou la danse du lion

La bouquinerie Bibliothèque municipale de Puyravault 15 rue de la Garenne Puyravault Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-17 10:00:00

Date(s) :

2026-09-17

La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Puyravault vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

Matisse ou la danse du lion de Emmanuelle MARQUIS

Animation gratuite sur réservation.

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La bouquinerie Bibliothèque municipale de Puyravault 15 rue de la Garenne Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bouquineriepuyravault@gmail.com

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Puyravault Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.

“Matisse or the Lion Dance” by Emmanuelle MARQUIS

Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Matisse ou la danse du lion Puyravault a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin