La Ronde des Histoires Matisse ou la danse du lion La bouquinerie Bibliothèque municipale de Puyravault Puyravault
La Ronde des Histoires Matisse ou la danse du lion La bouquinerie Bibliothèque municipale de Puyravault Puyravault jeudi 17 septembre 2026.
Puyravault
La Ronde des Histoires Matisse ou la danse du lion
La bouquinerie Bibliothèque municipale de Puyravault 15 rue de la Garenne Puyravault Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 10:00:00
Date(s) :
2026-09-17
La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Puyravault vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Matisse ou la danse du lion de Emmanuelle MARQUIS
Animation gratuite sur réservation.
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La bouquinerie Bibliothèque municipale de Puyravault 15 rue de la Garenne Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bouquineriepuyravault@gmail.com
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English :
The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Puyravault Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.
“Matisse or the Lion Dance” by Emmanuelle MARQUIS
Free event; reservations required.
L’événement La Ronde des Histoires Matisse ou la danse du lion Puyravault a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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