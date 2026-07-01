Informations pratiques

Puyravault

Visite, Sur les pas des Templiers

Place de la Mairie Puyravault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-21

Venez découvrir l’église templière de Puyravault construite sur les ruines de la Chapelle de La Commanderie.

Un véritable retour sur l’histoire de ce lieu unique en Sud Vendée

Cette visite nous conduit dans un premier temps à déambuler dans les rues du village à la rencontre des lieux emblématiques et historique de Puyravault.

La visite se poursuit par l’extérieur de la commanderie et enfin l’église templière ancienne chapelle de la commanderie.

Participation libre

Réservation obligatoire sur Helloasso .

Place de la Mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 49 70 86 contact@tac-sv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Templar church at Puyravault, built on the ruins of the Chapelle de La Commanderie.

L’événement Visite, Sur les pas des Templiers Puyravault a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud