Informations pratiques

Puyravault

Visite, Un soir d’été sur la Baie

Puyravault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:15:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Venez passer une soirée conviviale dans un lieu insolite au cœur de la Baie de l’Aiguillon.

Nous commencerons par une promenade à pied dans ce vaste espace naturel au milieu des mizottes et des salicornes pendant laquelle votre guide vous racontera l’histoire de la région et la formation de la baie.

Profitez ensuite du coucher du soleil au son des poésies et légendes locales puis dégustez une éclade de moules de la Baie de l’Aiguillon

Participation libre

Réservation dur Helloasso

Rdv au rond-point de Puyravault, sur le parking de covoiturage (Aire des Templiers) .

Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 49 70 86 contact@tac-sv.fr

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English :

Come and spend a convivial evening in an unusual setting in the heart of the Baie de l’Aiguillon.

L’événement Visite, Un soir d’été sur la Baie Puyravault a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud