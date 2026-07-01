Visite, Un soir d’été sur la Baie Puyravault
jeudi 23 juillet 2026 · Puyravault
Informations pratiques
Puyravault
Visite, Un soir d’été sur la Baie
Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:15:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Venez passer une soirée conviviale dans un lieu insolite au cœur de la Baie de l’Aiguillon.
Nous commencerons par une promenade à pied dans ce vaste espace naturel au milieu des mizottes et des salicornes pendant laquelle votre guide vous racontera l’histoire de la région et la formation de la baie.
Profitez ensuite du coucher du soleil au son des poésies et légendes locales puis dégustez une éclade de moules de la Baie de l’Aiguillon
Participation libre
Réservation dur Helloasso
Rdv au rond-point de Puyravault, sur le parking de covoiturage (Aire des Templiers) .
Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 49 70 86 contact@tac-sv.fr
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English :
Come and spend a convivial evening in an unusual setting in the heart of the Baie de l’Aiguillon.
L’événement Visite, Un soir d’été sur la Baie Puyravault a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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