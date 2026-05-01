Moustoir-Ac

La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan

Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

4ème épreuve

14h course seniors access 4,2 km x 14 tours = 58,8 km

14h30 course en ligne seniors juniors open 1,2 & 3 66 km en ligne + 10 tours de 4,2 km = 108 km .

Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE