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La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan Moustoir-Ac

La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan Moustoir-Ac vendredi 8 mai 2026.

Ville : 56500 Moustoir-Ac

Département : Morbihan

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Moustoir-Ac

La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan

Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

4ème épreuve
14h course seniors access 4,2 km x 14 tours = 58,8 km
14h30 course en ligne seniors juniors open 1,2 & 3 66 km en ligne + 10 tours de 4,2 km = 108 km   .

Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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