La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan Moustoir-Ac
La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan Moustoir-Ac vendredi 8 mai 2026.
Moustoir-Ac
La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan
Moustoir-Ac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
4ème épreuve
14h course seniors access 4,2 km x 14 tours = 58,8 km
14h30 course en ligne seniors juniors open 1,2 & 3 66 km en ligne + 10 tours de 4,2 km = 108 km .
Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La ronde du Dreuzan, Trophée Job Morvan Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
À voir aussi à Moustoir-Ac (Morbihan)
- Inauguration Ferme Equestre Moustoir-Ac 13 juin 2026
- 8e édition ! Rando gourmande Moustoir-Ac 11 octobre 2026
- Vide-dressing Moustoir-Ac 18 octobre 2026