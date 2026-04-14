La ronde merveilleuse des contes marocains, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
La ronde merveilleuse des contes marocains, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
La ronde merveilleuse des contes marocains Samedi 25 avril, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Où un petit garçon rêve de devenir magicien, un enfant aussi petit qu’un pois chiche gagne la réputation d’un géant, un capricieux refuse de manger une purée préparée avec amour e s’en mord les doigts…
En partenariat avec l’Institut des Afriques.
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Spectacle par Halima Hamdane
©Halima Hamdane
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