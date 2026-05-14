La rose parfumée Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Ouverture du clos des roses parfumées Découvrez les 4 rosiers primés du quinzième concours de la Rose Parfumée (1er et 2ème Grand Prix International du Parfum et 1er et 2ème Prix de la Ville de Nantes).Vous êtes également invités à voter pour votre rose parfumée préférée parmi les rosiers en compétition. Un prix spécial du public sera décerné à l’issue du week-end. Visites guidées de la Roseraie Durant tout le week-end, des visites guidées vous sont proposées par l’équipe du Parc Floral pour (re)découvrir la Roseraie.Gratuit | Durée : 45 minutes | Départs toutes les heures de 10h à 17h Animations Expérience sensorielle au sein de la placette des HespéridéesPlongez au cœur d’un univers végétal aux notes fraîches et citronnées afin de découvrir comment l’environnement influence votre perception du parfum des roses.En accès libreLes familles olfactives des rosesProfitez d’espaces de découverte pour vous initier aux grandes familles olfactives des roses et apprendre à reconnaître leurs mille et une fragrances.En accès libreLa chasse aux odeurs des rosesUne animation ludique permettant aux plus jeunes de partir à la découverte des parfums de roses à travers le jeu et l’exploration sensorielle.Inscription sur place, dans la limite des places disponibles | Pour les enfants de 3/6 ans avec un accompagnantEnquête olfactiveUne activité participative invitant les enfants à identifier différentes odeurs et à mener une véritable investigation autour des parfums de roses.Inscription sur place, dans la limite des places disponibles | Pour les enfants de 7/12 ans avec un accompagnantDans les pas du jury des parfumeursLe temps d’un atelier, mettez-vous dans la peau d’un jury de parfumeurs et apprenez à évaluer olfactivement différentes roses.Inscription sur place, dans la limite des places disponibles | Pour les adultesConcert de la FanfraleDimanche après-midi, venez profiter d’un concert de la Fanfrale, fanfare de l’école Centrale de Nantes. Ils viendront vous divertir près de l’espace détente, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.À 15h, 16h et 17h Expositions Installées spécialement pour l’événement, ces expositions seront à découvrir tout l’été. Éclosions de Daniela CapaccioliSept sculptures aériennes sont dispersées de-ci, de-là dans le parc pour vous inviter à le parcourir. Appréciez du regard des abeilles, des roses et des femmes-roses imaginées par la sculptrice italienne.Labyrinthe des senteursAvec beaucoup de passion, les jardiniers de la Roseraie ont créé un dédale au sein duquel vous pourrez vous évader et humer de nombreuses fragrances.Rose sous objectifUne exposition de 15 photographies de roses à travers les saisons, prises au plus près de leur cœur par Christophe Laigle, photographe amateur habitant le quartier.Ma vie en rosePlusieurs classes d’enfants nantais proposent un regard singulier sur la Roseraie à travers leurs écrits, plantés dans un parterre unique en son genre. Espace détente – Vue sur Erdre Sur le gazon, un espace détente vous attend pour profiter de la magnifique vue sur l’Erdre et déguster des glaces et des gaufres ou bien vous désaltérer avec des boissons fraîches.

Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-floral-de-la-beaujoire-roseraie



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