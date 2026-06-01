La Rose se signe, Roseraie de Gérenton, Bédoin

La Rose se signe Dimanche 7 juin, 15h30 Roseraie de Gérenton Vaucluse

Limité à 15 personnes, Entrée à la Roseraie à régler sur place, tarif spécial: 6€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Avec Romane Brechet, médiatrice du patrimoine de la CoVe

Et si la rose se racontait autrement ? Au cœur de la roseraie de Gérenton, cette visite en Langue des Signes Française (LSF) invite à une découverte visuelle et sensible de la reine des fleurs. Grande inspiratrice des créations artistiques, littéraires et picturales, la rose, c’est également un symbole fort utilisé à différentes époques. Nous sentirons, toucherons, écouterons tout ce que la rose peut nous dévoiler sur son histoire, allons découvrir “sub rosa” tous ses secrets et chambouler nos sens.

Roseraie de Gérenton 2884 route de Flassan 84410 Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0767889934 https://roses-anciennes-du-ventoux.com https://www.instagram.com/rosesanciennesduventoux/;https://www.facebook.com/rosesanciennesduventoux [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-rose-se-signe »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 67 69 21 »}] La roseraie de Gérenton est un jardin méditerranéen de roses anciennes. Mise en place il y a 7 ans sur une friche agricole, la roseraie de Gérenton regroupe en un même lieu un jardin de roses anciennes, un jardin méditerranéen et une pépinière spécialisée en rosiers anciens. Parking situé à 350 m de la roseraie, accès à pied depuis le parking par un chemin.

Avec Romane Brechet, médiatrice du patrimoine de la CoVe

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe