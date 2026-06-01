La Roue Libre Karaoké animé par Angie. Château-Thierry
La Roue Libre Karaoké animé par Angie. Château-Thierry jeudi 25 juin 2026.
Château-Thierry
La Roue Libre Karaoké animé par Angie.
1 Rue Gustave Eiffel Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
JEUDI PROCHAIN, C’EST KARAOKÉ À LA ROUE LIBRE !
Dans une semaine, on remet ça !
Jeudi 25 juin 2026
À partir de 19h00
️ Karaoké animé par Angie
Que vous soyez chanteur dans l’âme, amateur de tubes incontournables ou simplement à la recherche d’une bonne soirée entre amis, venez prendre le micro et partager un moment convivial avec nous !
TAPAS de 18h30 à 22h00
De quoi accompagner vos performances avec nos planches, finger food, frites maison et autres gourmandises à partager.
Ambiance garantie, bonne humeur obligatoire et une seule règle s’amuser !
Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle soirée karaoké avec Angie !
1 Avenue Gustave Eiffel 02400 Château-Thierry
03 23 82 98 97
La Roue Libre
JEUDI PROCHAIN, C’EST KARAOKÉ À LA ROUE LIBRE !
Dans une semaine, on remet ça !
Jeudi 25 juin 2026
À partir de 19h00
️ Karaoké animé par Angie
Que vous soyez chanteur dans l’âme, amateur de tubes incontournables ou simplement à la recherche d’une bonne soirée entre amis, venez prendre le micro et partager un moment convivial avec nous !
TAPAS de 18h30 à 22h00
De quoi accompagner vos performances avec nos planches, finger food, frites maison et autres gourmandises à partager.
Ambiance garantie, bonne humeur obligatoire et une seule règle s’amuser !
Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle soirée karaoké avec Angie !
1 Avenue Gustave Eiffel 02400 Château-Thierry
03 23 82 98 97
La Roue Libre .
1 Rue Gustave Eiffel Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 98 97
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English :
NEXT THURSDAY, IT’S KARAOKE AT LA ROUE LIBRE! ??
In a week, we’re doing it again! ?
? Thursday, June 25, 2026
? Starting at 7:00 p.m.
?? Karaoke hosted by Angie
Whether you’re a singer at heart, a fan of classic hits, or just looking for a fun night out with friends, come grab the mic and enjoy a fun time with us! ?
?? TAPAS from 6:30 PM to 10:00 PM
Perfect accompaniments to your performances: our tapas platters, finger food, homemade fries, and other treats to share.
? A great atmosphere is guaranteed, good vibes are a must, and there’s only one rule: have fun!
? See you next Thursday for another karaoke night with Angie!
? 1 Avenue Gustave Eiffel 02400 Château-Thierry
? 03 23 82 98 97
La Roue Libre
L’événement La Roue Libre Karaoké animé par Angie. Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-18 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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