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AGENDA · Pleyben

La route de l’ardoise Pleyben

dimanche 26 juillet 2026 · Pleyben

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Pont-Coblant
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

La route de l’ardoise

Pont-Coblant Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

La route de l’ardoise 8ème édition de cette randonnée fluviale sur le Canal de Nantes à Brest.
Dimanche 26 juillet départ de Pont-Coblant à 9h en direction de Châteauneuf-du-Faou.   .

Pont-Coblant Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 74 11 02 00 

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English :

L’événement La route de l’ardoise Pleyben a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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