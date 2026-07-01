AGENDA · Pleyben
La route de l’ardoise Pleyben
dimanche 26 juillet 2026 · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
La route de l’ardoise
Pont-Coblant Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La route de l’ardoise 8ème édition de cette randonnée fluviale sur le Canal de Nantes à Brest.
Dimanche 26 juillet départ de Pont-Coblant à 9h en direction de Châteauneuf-du-Faou. .
Pont-Coblant Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 74 11 02 00
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English :
L’événement La route de l’ardoise Pleyben a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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