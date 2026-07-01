Informations pratiques

Pleyben

La route de l’ardoise

Pont-Coblant Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La route de l’ardoise 8ème édition de cette randonnée fluviale sur le Canal de Nantes à Brest.

Dimanche 26 juillet départ de Pont-Coblant à 9h en direction de Châteauneuf-du-Faou. .

Pont-Coblant Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 74 11 02 00

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English :

L’événement La route de l’ardoise Pleyben a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE