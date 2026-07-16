Informations pratiques

« La Route de l’Opinel » en autonomie 18 – 20 septembre Musée Opinel Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Un parcours touristique aux origines du couteau Opinel

L’histoire du couteau Opinel a commencé dans le petit hameau de Gévoudaz dans la vallée de l’Arvan en Maurienne (Savoie). C’est ici, dans un coin de l’atelier taillandier de son père que Joseph Opinel (1872-1960) met au point son couteau de poche en 1890.

Même si les couteaux Opinel ont été produits près de Chambéry depuis 1916, la famille Opinel est toujours restée très attachée à ses racines. C’est donc avec beaucoup de fierté que la Société Opinel et le Musée Opinel ont inauguré, en juillet 2022, un parcours touristique aux origines du célèbre couteau, à découvrir en autonomie ou accompagné de notre guide pour une immersion complète.

La Route de l’Opinel est composée de cinq grandes étapes et huit sites

La Route de l’Opinel emprunte la vallée du torrent l’Arvan, reliant le Musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne à la place Opinel à Albiez-le-Vieux (environ 16 km). Grâce à des panneaux informatifs installés dans des supports uniques sous forme d’un couteau Opinel, les visiteurs peuvent découvrir l’histoire des sites historiques Opinel et des édifices récents.

Musée Opinel 25, rue Jean-Jaurès, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 64 04 78 http://www.opinel.com/musee En 1890, Joseph Opinel était taillandier à Albiez-le-Vieux, petite commune près de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Avec son père, il forgeait les outils dont se servaient les paysans aux alentours et déjà on venait de loin pour acheter les haches, serpes et serpettes réputées qui sortaient d’un petit atelier familial.

Or, ce rude savoyard fabriquait pour quelques amis des couteaux de poche, simples, robustes, et bon marché. Ces couteaux avaient tant de succès, qu’un jour Joseph Opinel décida d’entreprendre la fabrication de manière plus importante.

Plus de cent ans après, le fameux couteau Opinel à la marque « La Main Couronnée » est diffusé sur tous les continents. Il est présent au Musée d’Art Moderne de New York et en 1985, Le Victoria et Albert Museum de Londres le sélectionne dans « the good design guide », recueil des 100 plus beaux produits du monde !

Aujourd’hui, Jacques Opinel et Maxime Opinel, descendants de l’illustre famille dirigent « le Musée Opinel », installé dans l’ancienne coutellerie de Saint-Jean-de-Maurienne. Dans la forge qui a conservé ses pilons et martinet, une exposition retrace l’historique du couteau savoyard, de la famille Opinel et de l’aventure industrielle ; un film vidéo permet de visiter l’usine actuelle et de découvrir toutes les phases de la fabrication.

Un parcours touristique aux origines du couteau Opinel

©Alban Pernet