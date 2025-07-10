Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Route Fleurie Troyes dimanche 26 avril 2026.

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26

2026-04-26

La Route Fleurie: Annie Cordy, Bourvil, Georges Guétary, ont fait de cette comédie, mise en musique par Francis LOPEZ, un succès depuis 1952.
De Montmartre à Antibes, nous vous entraînons sur cette route du bonheur.

Direction Artistique Emmanuel MARFOGLIA
Direction Musicale Louis-Vincent BRUERE
Chorégraphie Clémence CAMUS

Distribution Philippe PADOVANI Thomas MARFOGLIA Fanny CROUET Camille LE BAIL Laure CRUMIERE Karim BOUZRA   .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 

