La Route Fleurie Troyes
La Route Fleurie Troyes dimanche 26 avril 2026.
La Route Fleurie
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-26 15:30:00
La Route Fleurie: Annie Cordy, Bourvil, Georges Guétary, ont fait de cette comédie, mise en musique par Francis LOPEZ, un succès depuis 1952.
De Montmartre à Antibes, nous vous entraînons sur cette route du bonheur.
Direction Artistique Emmanuel MARFOGLIA
Direction Musicale Louis-Vincent BRUERE
Chorégraphie Clémence CAMUS
Distribution Philippe PADOVANI Thomas MARFOGLIA Fanny CROUET Camille LE BAIL Laure CRUMIERE Karim BOUZRA .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
