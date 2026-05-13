La rue d’Exeter à l’heure anglaise Rue d’Exeter Rennes Jeudi 28 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Venez faire la fête ! Un groupe d’habitants de la ville d’Exeter viendra nous rendre visite à l’occasion des 70 ans d’amitié entre nos deux villes.

Venez faire la fête ! Un groupe d’habitants de la ville d’Exeter viendra nous rendre visite à l’occasion des 70 ans d’amitié entre nos deux villes. Au programme : initiation golf et boxe anglaise, goûter et bar à tisane, expositions artistiques, animations musicales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T19:00:00.000+02:00

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maurepas@ville-rennes.fr

Rue d’Exeter Rue d’Exeter Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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