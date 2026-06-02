La Rue est à nous – Butterfly Kiss, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
La Rue est à nous – Butterfly Kiss, Ateliers Frappaz, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
La Rue est à nous – Butterfly Kiss Vendredi 19 juin, 19h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00
Un beau monologue sur la métamorphose et les corps qui muent. Entre chrysalides troubles et élans de confiance, une traversée sensible, parfois rugueuse. Vous avez aimé le baiser de la femme araignée ? Laissez-vous séduire par celui du papillon !
À partir de 12 ans
Création
Production des Ateliers Frappaz
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Monologue sur la métamorphose et les corps qui muent. Entre chrysalides troubles et élans de confiance, une traversée sensible, parfois rugueuse.
© Maxence Knepper
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