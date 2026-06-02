La Rue est à nous – Pustule Porn, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
La Rue est à nous – Pustule Porn, Ateliers Frappaz, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
La Rue est à nous – Pustule Porn Vendredi 19 juin, 20h15 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:15:00+02:00 – 2026-06-19T20:45:00+02:00
Fin : 2026-06-19T20:15:00+02:00 – 2026-06-19T20:45:00+02:00
Une kermesse décomplexée, avec jeux d’adresse et chamboule-tout. Tout, y compris l’hétéronormativité. Pustule Porn, c’est une meuf et un mec qui s’aiment. Et le meilleur pote de ce dernier, avec qui il partage un peu plus que des parties de FIFA…
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Une kermesse décomplexée, avec jeux d’adresse et chamboule-tout. Tout, y compris l’hétéronormativité.
© Maxence Knepper
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