La rue Taylor en fête Pau samedi 13 juin 2026.

Pau

La rue Taylor en fête

Rue Alexander Taylor Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous Rue Alexander Taylor à Pau pour une journée festive aux couleurs de l’Écosse

Petits et grands pourront profiter

d’un Cluedo géant avec @gamingpalois

de musique et danses traditionnelles écossaises

d’un repas écossais sur réservation @@lespapillesinsolites

Une belle journée conviviale à partager en famille ou entre amis .

Rue Alexander Taylor Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : La rue Taylor en fête

L’événement La rue Taylor en fête Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau