La rue Taylor en fête Pau
La rue Taylor en fête Pau samedi 13 juin 2026.
Pau
La rue Taylor en fête
Rue Alexander Taylor Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous Rue Alexander Taylor à Pau pour une journée festive aux couleurs de l’Écosse
Petits et grands pourront profiter
d’un Cluedo géant avec @gamingpalois
de musique et danses traditionnelles écossaises
d’un repas écossais sur réservation @@lespapillesinsolites
Une belle journée conviviale à partager en famille ou entre amis .
Rue Alexander Taylor Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La rue Taylor en fête
L’événement La rue Taylor en fête Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Ciné-débat autour du film HABITER LE PAYSAGE Cinéma CGR Saint Louis Pau 12 juin 2026
- L’anniversaire L’Art Scène Théâtre Pau 12 juin 2026
- Les ateliers de l’Auberge espagnole Les filles aux mains jaunes Espace Dantza Pau 12 juin 2026
- Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Vichy Palais des Sports Pau 12 juin 2026
- Conservatoire Danse Bal en Vila place récaborde Pau 13 juin 2026